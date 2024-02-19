Россия намерена запросить в Совбезе ООН заседание по поставкам оружия Киеву
Небензя: Россия намерена запросить в СБ ООН заседание по поставкам оружия Киеву
Москва, 19 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Россия планирует в феврале или марте запросить заседание в Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил журналистам 19 февраля постпред Василий Небензя.
«В феврале или марте мы созовем что-то по данной тематике», — проинформировал дипломат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё в марте 2022 года заявлял, что любые грузы с вооружениями для Киева, станут для России законной целью.
В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что у России есть данные об утечках западного оружия с Украины. Глава государства подчеркнул, что киевские власти продают всё, что можно продать.
При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал, что оружие, переданное Западом, активно применяют в Израиле.