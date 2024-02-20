Пекин, 20 февраля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Сдача украинской армией Авдеевки существенным образом ударила по позициям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 20 февраля написало китайское издание Asia Times.

РИА Новости Российские флаги в Авдеевке

«Вашингтон лелеет надежду на то, что сможет добиться смены власти в России. Сейчас кажется ещё более вероятным, что это произойдёт, но не в России, а в Киеве», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, лидер киевского режима, несмотря на крайне тяжёлое положение украинских войск в этом районе, пытался любой ценой удержать Авдеевку, для чего даже уволил с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, собиравшегося отступить из города для сохранения жизней своих подчинённых.

Пришедший на замену Залужному Александр Сырский не сумел изменить ситуацию в районе Авдеевки, а бойцы, на которых он рассчитывал, разбежались и массово сдались в плен, попав в окружение Вооружённых сил России, отмечается в материале.

Обозреватель уточнил, что, по его мнению, именно из-за этого Сырский решил сдать Авдеевку, что серьёзно ударило по престижу Зеленского. Как считает автор статьи, в результате потери города глава киевского режима фактически лишился поддержки ВСУ и потерял лицо перед союзниками.

На этом фоне в украинской армии нарастает гнев, что может заставить военных избрать нового лидера, которым, вероятно, может стать Залужный, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля корреспондент американского телеканала CNN Ник Уолш написал, что освобождение Авдеевки армией России может оказаться поворотным моментом в спецоперации. По его мнению, вкупе с прекращением помощи Киеву от Вашингтона это событие говорит о наступлении худших для Украины времён.

Ранее в этот же день один из офицеров ВСУ заявил, что ВСУ сдали Авдеевку из-за неспособности противостоять совершенствующимся ВС России. Он также пожаловался на большое количество боеприпасов у армии России и нанесение российской артиллерией ударов сразу после обнаружения целей.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Глава государства после доклада главы Минобороны поблагодарил российских военных, также поздравив их с важной победой.