В Китае предупредили Зеленского о серьёзных последствиях сдачи ВСУ Авдеевки
Asia Times: сдача ВСУ Авдеевки может привести к свержению Зеленского
Пекин, 20 февраля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Сдача украинской армией Авдеевки существенным образом ударила по позициям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 20 февраля написало китайское издание Asia Times.
«Вашингтон лелеет надежду на то, что сможет добиться смены власти в России. Сейчас кажется ещё более вероятным, что это произойдёт, но не в России, а в Киеве», — говорится в публикации.
По словам автора статьи, лидер киевского режима, несмотря на крайне тяжёлое положение украинских войск в этом районе, пытался любой ценой удержать Авдеевку, для чего даже уволил с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, собиравшегося отступить из города для сохранения жизней своих подчинённых.
Пришедший на замену Залужному Александр Сырский не сумел изменить ситуацию в районе Авдеевки, а бойцы, на которых он рассчитывал, разбежались и массово сдались в плен, попав в окружение Вооружённых сил России, отмечается в материале.
Обозреватель уточнил, что, по его мнению, именно из-за этого Сырский решил сдать Авдеевку, что серьёзно ударило по престижу Зеленского. Как считает автор статьи, в результате потери города глава киевского режима фактически лишился поддержки ВСУ и потерял лицо перед союзниками.
На этом фоне в украинской армии нарастает гнев, что может заставить военных избрать нового лидера, которым, вероятно, может стать Залужный, добавляется в статье.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля корреспондент американского телеканала CNN Ник Уолш написал, что освобождение Авдеевки армией России может оказаться поворотным моментом в спецоперации. По его мнению, вкупе с прекращением помощи Киеву от Вашингтона это событие говорит о наступлении худших для Украины времён.
Ранее в этот же день один из офицеров ВСУ заявил, что ВСУ сдали Авдеевку из-за неспособности противостоять совершенствующимся ВС России. Он также пожаловался на большое количество боеприпасов у армии России и нанесение российской артиллерией ударов сразу после обнаружения целей.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Глава государства после доклада главы Минобороны поблагодарил российских военных, также поздравив их с важной победой.