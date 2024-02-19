Вашингтон, 20 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Освобождение российскими войсками Авдеевки (ДНР) может стать поворотным моментом специальной военной операции на Украине, говорится в статье корреспондента телеканала CNN Ника Уолша, опубликованной 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, это событие наряду с приостановкой оказания помощи со стороны США указывает на то, что для украинской стороны наступили худшие времена. Кроме того, автор публикации отметил, что прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности не принесла Киеву какой-либо пользы.

Уолш также считает, что успехи российской армии и атрофия Запада способны спровоцировать в крупнейший наземный конфликт в Европе, которого не было с 1940-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы РФ полностью освободили Авдеевку. После этого глава государства выразил благодарность российским военным и поздравил их с важной победой.

18 февраля стало известно о том, что бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» ВС РФ в ходе рейда по освобожденной Авдеевке обнаружили трофейное западное оружие, которое находилось на позиции, оставленной украинским подразделением.

19 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что освобождение Авдеевки является ещё одним шагом к победе России. Он предположил, что после указанного события российская армия будет продвигаться к Киеву ещё более значительными шагами.