Киев, 19 февраля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Украинская армия была вынуждена оставить Авдеевку, так как не смогла противостоять совершенствующейся российской армии, заявил неназванный офицер ВСУ украинскому изданию «Страна. ua».

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы», — посетовал он.

Офицер отметил, что подобной ситуации не было бы, если бы российские войска не добились преимущества в вооружениях и личном составе. Он отдельно сообщил об эффективности российских корректируемых авиационных бомб и дронов. Военный также пожаловался на большое количество боеприпасов у российских военных и на то, что российские артиллеристы стали наносить удары по целям сразу после их обнаружения.

«И вообще тактика и вся система управления боем у них [россиян] сильно поменялась», — заявил украинский офицер.

Он рассказал, что российские военные применяют различные средства для повышения эффективности атак, выявляют слабые места обороны ВСУ, используют отвлекающие удары и подкопы. Также украинские военные заметили значительное улучшение ситуации со связью в российских войсках.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Город был важным узлом украинской армии. Потери ВСУ при попытке удержать город только за последние сутки его обороны составили 1,5 тыс. военнослужащих.

19 февраля в министерстве обороны России сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении и полностью освободили коксохимический завод, находящийся в Авдеевке.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский 19 февраля сообщил об отходе украинских войск под Авдеевкой на новые позиции и закреплении на них. Он добавил, что российская армия уже нанесла по ним 26 авиаударов и провели более 800 артобстрелов.