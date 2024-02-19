Берлин, 19 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Европейский союз в течение ближайших дней легализует использование полученных процентов от замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом 19 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix.

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По словам фон дер Ляйен, ЕК предприняла шаги юридического характера, направленные на то, чтобы Россия не получала проценты от своих замороженных активов.

«Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — сказала она.

По словам главы ЕК, Брюссель собирается реализовать такие шаги «в ближайшие дни».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил о намерении Киева продать попавшие под санкции российские активы, чтобы отправить эти средства на «восстановление» страны. Коваль не уточнил, о каких именно активах шла речь.

Глава МИД Италии Антонио Таяни 17 февраля заявил, что министры иностранных дел стран — участниц «Группы семи» приняли решение удерживать замороженными российские активы. Он уточнил, что государства G7 намерены это делать, пока Россия «не заплатит» за нанесённый Украине ущерб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля заявил, говоря о желании украинской стороны продать попавшие под санкции российские активы, что киевскому режиму уже трудно сделать что-то, что ещё больше ухудшит его имидж.

Представитель Кремля также 13 февраля заявил о незаконности действий ЕС с замороженными активами России. Он уточнил, что российская сторона намерена преследовать в юридическом поле всех имеющих отношение к принятию таких решений.