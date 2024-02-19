Москва, 19 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Киеву на сегодняшний день уже трудно сделать что-то, что ещё больше ухудшит его имидж. Об этом 19 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к намерению Киева продать попавшие под санкции российские активы.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Представитель Кремля отметил, что речь идёт об экспроприации собственности другой страны.

«Киевскому режиму трудно было бы ещё что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля глава украинского Фонда государственного имущества республики Виталий Коваль заявил, что Киев хочет продать попавшие под санкции российские активы и отправить вырученные средства на «восстановление» Украины. При этом он не стал уточнять, какие именно имеет в виду активы.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 17 февраля рассказал, что главы МИД стран «Большой семёрки» решили удерживать замороженными активы России. По его словам, министры также приветствовали принятие Европейским союзом правовых актов о чрезвычайных доходах, которые получают частные лица непосредственно от замороженных российских активов для поддержки Киева.

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление об использовании замороженных активов России для Украины. В нём уточнялось, что прибыль от этих активов должна храниться для дальнейшего использования в интересах Киева.

Песков 13 февраля назвал незаконными действия Брюсселя с замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Москва будет преследовать в юридическом поле всех имеющих отношение к принятию такого рода решений.