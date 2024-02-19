Токио, 19 февраля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Киевские власти намерены продать почти 700 российских активов, в отношении которых на Украине были введены санкции. Об этом решении 19 февраля сообщил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в своём выступлении в Токио на конференции по восстановлению Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«В наших планах продажа активов. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — сказал Коваль пояснив, что доходы от реализации пойдут на восстановление Украины.

Какие именно российские активы он имел ввиду, не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, у России есть законные требования по замороженным активам к странам Запада. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас немецкой газете Welt.

Политик признала, что у Украины есть легитимные требования к России, но Запад заморозил активы РФ, и у России есть легитимные требования.

Министры иностранных дел G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб, заявил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни, который является председателем совещания глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Видеопослание главы киевского режима Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся 19 февраля в Токио конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено «в связи с причинами с украинской стороны».