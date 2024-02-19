Киев, 19 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Украинские ВВС не смогут одновременно содержать и обслуживать западные самолёты разных типов. Об этом заявил 19 февраля спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-1

«Мы не сможем много самолётов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов», — сказал Игнат.

Он пояснил, что такой процесс был бы слишком сложным для украинских ВВС. В связи с этим планируется сосредоточиться на американских истребителях F-16, отметил Игнат, назвав их целью номер один.

Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил 16 февраля, что ВСУ рассчитывают на поставки Францией истребителей Mirage 2000.

За полгода до этого, 21 сентября, Игнат заявлял, что ВСУ не нужны эти французские самолёты, поскольку они устарели и стали бы лёгкой мишенью для средств ПВО ВС России. Он отметил, что у Парижа есть более современные модели, которые Киев не отказался бы получить. Тогда же Игнат заявил, что ВСУ заинтересованы в поставках шведских истребителей Gripen, а также F-16 и F-35.

Как сообщало ИА Регнум, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 31 января заявил, что Москва видит неуклонное наращивание Западом поставок оружия киевскому режиму. Россия даст на эти действия адекватный ответ, отметил дипломат.

После того как из Дании в начале января поступила информация, что первая поставка Киеву F-16 задерживается примерно на полгода, член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что этот шаг датские власти сделали, ориентируясь на ситуацию в своей стране.