Киев, 21 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Киев не нуждается устаревших истребителях, подобных французским Mirage 2000, заявил 21 сентября спикер ВВС Украины Юрий Игнат на брифинге.

Cynthia Vernat Французский истребитель Mirage 2000

Он прокомментировал сообщения во французских СМИ, что Париж предложил Киеву эти самолёты.

«Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000 <…> Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка», — сказал Игнат.

Чиновник отметил, что устаревшие самолёты станут лёгкой мишенью для российских средств ПВО. Представитель ВВС подчеркнул, что во Франции есть более современные модели, и Украина рассчитывает получит их. Также он выразил желание получить от Швеции истребители Gripen, а от других западных стран американские F-16 и даже F-35, относящиеся к пятому поколению.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Его разработали в 1970-х и приняли на вооружение во Франции в 1984 году. Производство этих самолётов прекратили в 2007 году.

Киев давно настаивает на том, чтобы на Украину поставили американские истребители F-16. В августе Нидерланды сообщили, что готовы передать Киеву 42 самолёта, Дания — 19. При этом F-16, как и Mirage 2000 является истребителем четвёртого поколения. Американский самолёт состоит на вооружении в США с 1974 года.

Президент Владимир Путин, комментируя сообщения о планах поставить Киеву F-16, отметил, что эти самолёты будут гореть так же, как уже горели немецкие танки Leopard.

Эксперты на Западе также отметили, что российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16. Полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон также заявил, что сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, но в итоге ВС России это сделают.