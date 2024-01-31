Вена, 31 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа неуклонное наращивание поставок киевскому режиму вооружений, заявил 31 января глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Arms Control Delegation in Vienna

«Подчёркиваем: ведение «войны по доверенности», неуклонное наращивание поставок режиму Владимира Зеленского вооружений и военной техники, противозаконное согласование предложения по использованию доходов от замороженных российских активов несопоставимы с заявлениями о демократии и важности установления мира на Украине. Разумеется, мы не оставим это без адекватного ответа», — сказал дипломат в ходе выступления на 1068-м пленарном заседании ФСОБ.

Гаврилов напомнил, что Евросоюз с 2014 года делал всё для эскалации украинского конфликта. Европейские лидеры считали необходимым оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Теперь, по словам главы российской делегации, ЕС призывает работать над достижением «победы во что бы то ни стало».

Если в ЕС готовы бросить на Украину основную часть имеющихся в его распоряжении ресурсов, что неминуемо повлечёт существенное ослабление евроинтеграции, то это выбор оказавшихся сегодня у «евроруля» политиков, заключил Гаврилов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе заявил, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на €28 млрд. В 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на €21 млрд, добавил он.

Член делегации РФ Юлия Жданова 17 января на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и контроля над вооружениями в Вене осудила настойчивые призывы Запада готовиться к войне с Россией. Дипломат заявила, что задача нанести РФ «стратегическое поражение» совсем затуманила рассудок западным политикам, которые свято верят в исключительность неоколониальных методов управления. Обстановка в Европе не становится стабильнее, причём главные проблемы имеют корни в доктринальных установках США и НАТО о военном сдерживании России, отметила Жданова.