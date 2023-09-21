Киев, 21 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции истребители Gripen.

Steve Snodgrass F-35

«Мы тоже должны думать про перспективу <…> Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели», — сказал Игнат на брифинге в медиацентре «Украина».

При всём при этом представитель украинских воздушных сил заявил, что сейчас американские истребители F-16 стоят у командования ВСУ на первом месте. Следующим в списке приоритетов он назвал истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen, которые стоят на вооружении Швеции.

F-35 — малозаметный многофункциональный новейший стелс-истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный Lockheed Martin.

В апреле в минобороны США заявили, что дополнительно заказали у Lockheed Martin 126 истребителей F-35. В ведомстве отметили, что самолёты намерены использовать для нужд страны и поставок союзным государствам.

Соединённые Штаты 17 августа разрешили третьим странам передавать Киеву F-16. После этого Нидерланды пообещали поставить украинской армии 42 истребителя, а Дания — 19.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил 12 сентября, что поставки Киеву истребителей F-16 ни на что не повлияют. Российский лидер добавил, что поставки Киеву новых вооружений, будь то кассетные боеприпасы, или снаряды с обеднённым ураном, не влияют на ситуацию в зоне спецоперации.

Эксперты на Западе также отметили, что российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16. Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон также заявил, что сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, но в итоге ВС России это сделают.