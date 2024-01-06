Копенгаген, 6 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Первая поставка Данией истребителей F-16 на Украину задерживается примерно на полгода. Об этом со ссылкой на министерство обороны королевства сообщает газета Berlingske. Изначально отправка военных самолётов планировалась на новогодние праздники. Дания обещала Киеву 19 таких машин.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Министерство объясняет перенос сроков тем, что украинские военные ещё не готовы к использованию истребителей на фронте. Более подробных причин в датском военном ведомстве не назвали.

«Среди прочего речь идёт о завершении обучения украинского личного состава, который будет эксплуатировать самолёты после их передачи. График подготовки зависит одновременно от целого ряда факторов, таких как технические и погодные условия. Кроме того, международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на Украине необходимой логистики и инфраструктуры», — говорится в ответе ведомства на вопрос Berlingske о причинах задержки.

В настоящее время в Дании для полётов на F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, Нидерланды пообещали Киеву поставить 18 истребителей F-16.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в случае передачи Украине военных истребителей странами НАТО эти самолёты станут законной целью для ВС РФ. Кроме того, по мнению Захаровой, поставки F-16 только усугубят риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что система ПВО России может в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые НАТО способно передать Киеву. Шойгу напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.