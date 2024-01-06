Москва, 6 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Власти Дании могли перенести поставку шести американских истребителей F-16 Украине из-за внутриполитической ситуации в стране, заявил 6 января Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, население Дании принуждает руководство страны понимать, что нужно работать на свою страну, а не на Украину, которая является плацдармом, чтобы по возможности ослабить наше государство», — отметил он.

По мнению депутата, российские силы в любом случае готовы к тому, что американские военные самолеты появятся у Киева.

«Какая бы бронетанковая и авиационная техника ни прибывала со стороны наших недругов, подпитывая врагов в лице Украины, она успешно поражается со стороны наших воинских подразделений», — добавил Швыткин.

Как передавало ИА Регнум, 6 января стало известно, что первая поставка Данией истребителей F-16 на Украину задерживается примерно на полгода. Изначально отправка военных самолётов планировалась на новогодние праздники. Дания обещала Киеву 19 таких машин. Министерство объясняет перенос сроков тем, что украинские военные ещё не готовы к использованию истребителей на фронте. Более подробных причин в датском военном ведомстве не назвали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что в случае передачи Украине военных истребителей странами НАТО эти самолёты станут законной целью для ВС РФ. Кроме того, по мнению Захаровой, поставки F-16 только усугубят риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что система ПВО России может в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые НАТО способно передать Киеву. Шойгу напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.