Киев, 5 февраля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил 5 февраля, что НАТО передаст Киеву истребители F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км, сообщило агентство УНИАН.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждёт самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться ещё больших успехов на поле боя», — сказал Наев.

По данным агентства, речь может идти о крылатых ракетах «воздух — земля» типа AGM-158 JASSM, но не о ракетах типа «воздух — воздух».

Как сообщало ИА Регнум, 23 января в Пентагоне заявили, что в этом году ВСУ получат F-16 и технику для их обслуживания. По словам помощника главы Пентагона по делам международной безопасности Селесты Уолландер, пилоты должны будут к этому моменту пройти необходимую подготовку.

Минобороны Дании 6 января сообщило о сдвиге сроков поставок F-16 Киеву на полгода. Страна обещала поставить Украине 19 единиц F-16 в начале января. В Копенгагене пояснили, что пилоты ВСУ пока не готовы к полётам на американских самолётах, как и украинские логистика и инфраструктура.

О неготовности заявили и в Киеве. Так, 25 января советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что не готовы ни пилоты, ни техники, учитывая, что многоцелевые самолёты F-16 — это целые авиационные комплексы.

Заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 14 декабря заявил, что если страны НАТО предоставят свои авиабазы для F-16, в Москве это будут считать сигналом к тому, что альянс начинает с Россией войну.