Брянск, 19 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили в небе над Брянской областью второй за утро беспилотник ВСУ. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Илья Питалев/ РИА Новости

Богомаз отметил, что российские военные пресекли очередную попытку украинской армии произвести атаку при помощи дрона.

«Второй беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

В результате этого никто не пострадал и нет разрушений, на месте падения дрона работают сотрудники оперативных служб, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля в Министерстве обороны заявили о сбитом над Брянской областью реактивном украинском дроне. Отмечалось, что ВСУ пытались совершить теракт с использованием беспилотника самолётного типа.

Российские силы ПВО вечером 17 февраля уничтожили дрон украинских войск самолётного типа над Брянской областью. Помимо этого, в этот же день 17 украинских дронов пытались атаковать территорию Белгородской области.