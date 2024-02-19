Силы ПВО сбили второй украинский дрон над Брянской областью
Брянск, 19 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили в небе над Брянской областью второй за утро беспилотник ВСУ. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что российские военные пресекли очередную попытку украинской армии произвести атаку при помощи дрона.
«Второй беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
В результате этого никто не пострадал и нет разрушений, на месте падения дрона работают сотрудники оперативных служб, добавил глава региона.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля в Министерстве обороны заявили о сбитом над Брянской областью реактивном украинском дроне. Отмечалось, что ВСУ пытались совершить теракт с использованием беспилотника самолётного типа.
Российские силы ПВО вечером 17 февраля уничтожили дрон украинских войск самолётного типа над Брянской областью. Помимо этого, в этот же день 17 украинских дронов пытались атаковать территорию Белгородской области.