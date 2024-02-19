Москва, 19 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщили 19 февраля в Минобороны России.

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«Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что беспилотник над территорией Брянской области уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее об уничтожении украинского дрона сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 февраля российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Брянской области. Атаку киевского режима пресекли около 20:40 мск.

Кроме того, за сутки 17 февраля 17 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков,ВСУ атаковали двумя квадрокоптерами и пятью FPV-дронами село Журавлёвка в Белгородском районе. Также один дрон-камикадзе атаковал село Устинка, а два других — село Наумовку. Один украинский беспилотник удалось посадить в селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы.