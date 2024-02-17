Брянск, 17 февраля, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ вечером 17 февраля уничтожили беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее 17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Почаево. На окраине населённого пункта произошёл взрыв, пострадавших не было. Повреждения получил трактор.

В Минобороны ранее проинформировали, что в ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ самолётного типа. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне проведения спецоперации семь снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, рассказал 17 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Общее число беспилотников ВСУ, уничтоженных с начала СВО, увеличилось до 12 618 единиц.