Белгород, 18 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. За сутки 17 февраля Белгородскую область атаковали 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как сообщил глава области, ВСУ атаковали двумя квадрокоптерами и пятью FPV-дронами село Журавлёвка в Белгородском районе. Также один дрон-камикадзе атаковал село Устинка, а два других — село Наумовку.

Вместе с тем один украинский беспилотник удалось посадить в селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы.

«В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Новосадовском сельском поселении — пострадало одно частное домовладение, в Дубовском и Тавровском сельских поселениях повреждено по одному автомобилю», — проинформировал Гладков.

Также губернатор сообщил об атаке БПЛА в сёлах Почаево, Пороз, Козинка и Староселье. Два дрона-камикадзе ударили по селу Глотово. В результате атак пострадавших нет, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило об уничтожении поздним вечером 17 февраля беспилотника ВСУ самолётного типа над территорией Воронежской области.

17 февраля над Брянской областью ликвидировали беспилотник ВСУ самолётного типа. Украинские формирования попытались совершить теракт с помощью дрона около 20:40 мск.

В ночь на 17 февраля российские военные сбили 33 беспилотника самолётного типа ВСУ.