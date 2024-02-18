Москва, 18 февраля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Министерство обороны 18 февраля опубликовало новые кадры бегства бойцов ВСУ из Авдеевки в ДНР.

Кадр из видео

«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских военнослужащих. Российские артиллеристы наносят точные удары по противнику. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ», — сказано в публикации.

На кадрах видно, что российские артиллеристы наносили удары по бойцам ВСУ, которые пытались спастись бегством, а не сдаться в плен, а также удары по технике противника.

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Ранее Минобороны также публиковало кадры попыток бойцов ВСУ покинуть Авдеевку бегством днём 18 февраля.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля Минобороны сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из города удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

На территории Авдеевки проводится зачистка. С освобождением города линия фронта отодвинута от Донецка, это обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил министр обороны. Наступление войск будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Путин после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Освобождение Авдеевки позволило не только поднять моральный дух российских солдат на небывалую высоту (и внести смятение и дезорганизацию в ряды ВСУ), но и отработать тактику штурма городов за счет тесной связи пехоты, артиллерии и авиации, причём штурма с минимальными потерями для штурмующих, отметил ранее в своём материале обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.

На протяжении 10 лет украинская армия делала из города укрепрайон, которой мог бы выдержать любые наступления, а теперь Авдеевка — главный опорный пункт стратегического значения, над которым развевается российский флаг, заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.