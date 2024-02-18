Москва, 18 февраля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Авдеевка является главнейшим опорным пунктом стратегического значения, над которым развевается российский флаг. Об этом 18 февраля заявил корреспонденту ИА Регнум военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Кадр из видео

Он отметил, что на протяжении 10 лет украинская армия делала из города укрепрайон, которой мог бы выдержать любые наступления, но планы ВСУ провалились.

Военный эксперт добавил, что все 10 лет ВСУ поставляли в город специально разработанные в институтах сорта бетона, которые должны были помочь создать мощнейшую инфраструктуру оборонительных сооружений. И им это удалось. Кроме того, украинская армия использовала подземные помещения и сооружения, которые должны были позволить держать оборону на протяжении длительного времени, указал Кошкин.

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«Но их усилия не увенчались успехом. Благодаря мастерству, мужеству, умению наших командиров и военнослужащих, ВС России освободили этот хорошо укреплённый опорный пункт. И никакие бригады специального назначения «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или западные наёмники не помогли», — подчеркнул эксперт.

Киев докладывает в Вашингтон о том, что ВСУ якобы отступили из Авдеевки для сохранения бойцов. На самом деле украинская армия бросила своих раненых и убитых бойцов, не оказав им никакой помощи, указал Кошкин.

Он отметил, что теперь у ВС России открыт стратегический путь на западные направления боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ сообщили, что при обороне Авдеевки ВСУ потеряли более 1500 человек. 17 февраля подразделения российских войск полностью освободили город, продвинулись на глубину 8,6 км, а общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин в течение суток 17 февраля заслушал три доклада о том, как российские войска освобождали город Авдеевку в ДНР. Он уточнил, что в 4 утра в Кремле Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложили президенту, что операция в Авдеевке близка к завершению. В 11 утра они доложили, что «операция фактически завершена».