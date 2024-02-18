Москва, 18 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск опубликованы 18 февраля в Telegram-канале Министерства обороны России.

Кадр из видео

По данным ведомства, группы украинских бойцов двигаются по дорогам, которые находятся под постоянным огневым контролем ВС России. При этом бегство подразделений ВСУ началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.

«Российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике ВСУ, пытающимся спастись бегством», — добавили в Минобороны.

Покинуть Авдеевку смогли отдельные разрозненные формирования противника, бросившие вооружение и технику.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о продвижении ВС РФ вглубь территории на 8,6 км после освобождения Авдеевки — ключевого узла украинской обороны на донецком направлении.

В Кремле заявили, что российские войска продолжают наступление в ДНР, не давая противнику закрепиться на новых рубежах.