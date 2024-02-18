Москва, 18 февраля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. При обороне Авдеевки ВСУ потеряли более 1500 человек, сообщило 18 февраля Министерство обороны РФ.

17 февраля подразделения российских войск полностью освободили город, продвинулись на глубину 8,6 км, а общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1500 военнослужащих», — сказал Конашенков.

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