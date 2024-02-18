Москва, 18 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 190 военных на южнодонецком направлении. Об этом на брифинге 18 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», — сообщил Конашенков.

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