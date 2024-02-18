Москва, 18 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 105 украинских беспилотников. Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка ЛНР, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое ДНР, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что средствами ПВО в течение суток перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Конашенков сообщил, что российские силы ПВО за сутки сбили 47 беспилотников, семь снарядов HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM и три управляемые авиабомбы JDAM.

За неделю с 10 по 16 февраля российская авиация и средства ПВО уничтожили украинские самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24, перехватили 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», а также одну управляемую авиабомбу JDAM.