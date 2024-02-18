Москва, 18 февраля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Утром 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложили президенту, главнокомандующему ВС России Владимиру Путину, что подразделения ВСУ оставляют боевые позиции в Авдеевке, начав массовое бегство, сообщил 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе этого своего доклада, второго за сутки, Шойгу и Герасимов сказали президенту, что операция фактически завершена, сказал Песков.

«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось ещё несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о работе Владимира Путина в те часы, когда российские войска завершали освобождение Авдеевки. Первые доклады Шойгу и Герасимова главнокомандующий принял рано утром 17 февраля, около 4:00, отметил Песков.

В течение дня Шойгу и Герасимов представляли Путину доклады трижды. О полном взятии города под контроль верховному главнокомандующему доложили во второй половине дня.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля Минобороны официально сообщило, что Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

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На территории освобождённого города проводится зачистка. С освобождением Авдеевки линия фронта отодвинута от Донецка, что обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. Наступление войск группировки «Центр» будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.