Москва, 17 февраля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля в своём докладе президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР отметил, что освобождение города отодвинуло линию фронта от Донецка. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Как подчеркнул Шойгу, взятие Авдеевки под контроль российских вооружённых сил существенно обезопасило Донецк от террористических ударов украинских боевиков.

«Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника», — сказал министр обороны, добавив, что войска группировки войск «Центр» продолжают наступление по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил президенту России Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.

Потери ВСУ в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 человек.

Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, заявил 17 февраля бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко.

В конце 2023 года занимавший в то время пост главкома ВСУ Валерий Залужный на фоне потери украинской армией Марьинки в ДНР допустил, что через 2–3 месяца в Авдеевке, где ещё продолжались бои, может повториться сценарий Артёмовска.