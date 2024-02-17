Киев, 17 февраля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, заявил 17 февраля бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Павел Лисицын / РИА Новости

«Итак, Авдеевка всё. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артёмовск. Перед Артёмовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.

«Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками», — добавил он.

В конце 2023 года занимавший в то время пост главкома ВСУ Валерий Залужный на фоне потери украинской армией Марьинки в ДНР допустил, что через 2–3 месяца в Авдеевке, где ещё продолжались бои, может повториться сценарий Артёмовска.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

Эту же информацию на Мюнхенской конференции подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия и ответственность за это лежит не на Киеве. Тот же тезис повторил и глава минобороны Украины Рустем Умеров, отметив, что «извлёк определённые уроки» из боёв за Авдеевку.

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Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что выход из Авдеевки для ВСУ стал сложной задачей. Он признал, что ситуация в целом на этом направлении тяжёлая, а впереди ВСУ ждут очень сложные бои.

Власти ДНР ранее рассказали, что украинские военные хаотично бегут из Авдеевки, бросая раненых сослуживцев, а не «выходят», как ранее заявил Сырский. Советник главы республики Ян Гагин отметил, что украинских раненых военных находят российские бойцы и оказывают им помощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, сказал Гагин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что решение об отводе войск из Авдеевки связано вовсе не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а с тем, что киевский режим умеет воевать только за большие деньги и только против мирного населения.

Тем временем военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города, а также над администрацией Авдеевки. Кроме того, сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.