Грайворонский район, Белгородская область, 17 февраля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Под обстрел киевских боевиков 17 февраля попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале, один из вражеских снарядов разорвался перед трактором, ранения получил водитель.

«У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Скорая помощь доставила его больницу», — написал Гладков.

Других подробностей атаки ВСУ пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики обстреляли окраину посёлка Задорожного Краснояружского района в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.

Вечером 16 февраля жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Утром 17 февраля ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Региональные власти оповестили жителей об угрозе в 04:21 мск.

Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Губкинском городском округе. Два украинских беспилотника были сбиты в окрестностях села Вислая Дубрава. Пострадавших и разрушений нет.

В этот же день глава региона информировал, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Почаево, пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получил трактор.