Белгород, 16 февраля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородской области поздним вечером 16 февраля объявили ракетную опасность. Об этом власти предупредили жителей в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Население попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался 15 февраля в результате травм, полученных после обстрела города со стороны ВСУ.

15 февраля Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.