Губкин, Белгородская область, 17 февраля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Два беспилотника самолётного типа сбили в воздушном пространстве Белгородской области, сообщил в Telegram-канале 17 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Mil.ru ПВО в действии

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сработали в районе села Вислая Дубрава Губкинского городского округа.

По предварительной информации, пострадавших среди населения и разрушений нет.

Сведения о последствиях на земле уточняются, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 16 февраля жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Утром 17 февраля ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Региональные власти оповестила жителей об угрозе в 04:21 мск.

Украинские боевики 16 февраля обстреляли сёла Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — у автомобиля выбито лобовое стекло, пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу. Также была повреждена линия электропередачи.