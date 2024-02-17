Грайворонский район, Белгородская область, 17 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. ВСУ с помощью дрона-камикадзе 17 февраля атаковали село Почаево в Белгородской области, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Окраина села Почаево Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён трактор — выбиты стекла», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 февраля ВСУ атаковали дронами-камикадзе белгородское село Пороз, а 14 февраля — Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. При атаке на Энергодар использовались четыре дрона. Несколько объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

В Минобороны ранее проинформировали, что в ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ самолётного типа. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.