Белгород, 17 февраля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. На всей территории Белгородской области действует предупреждение о ракетной опасности, сообщили 17 февраля в мэрии Белгорода.

Https://belregion.ru/ Правительство Белгородской области

«Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам!» — говорится в Telegram-канале мэрии.

Администрация Белгорода оповестила об угрозе жителей региона в 04:21 мск.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 16 февраля в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность. Населению рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Отбой ракетной опасности власти объявили около 03:00 мск 17 февраля.

Белгородское село Колотиловка обстреляли ВСУ 16 февраля. Пострадавших не было. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно.

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Проценко скончался 15 февраля в результате травм, полученных после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Студент не успел добежать до подвала, получил ранение в голову и умер в реанимации.