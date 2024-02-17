Белгород, 17 февраля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину посёлка Задорожный Краснояружского района, сообщил 17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он.

Повреждена линия электропередачи, добавил Гладков. По его словам, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 16 февраля жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Утром 17 февраля ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Региональные власти оповестили жителей об угрозе в 04:21 мск.

В Минобороны уточнили, что в ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ самолётного типа. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.

Позже Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Губкинском городском округе. Два украинских беспилотника были сбиты в окрестностях села Вислая Дубрава. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В этот же день глава региона информировал, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Почаево, пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получил трактор.