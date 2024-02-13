Москва, 13 февраля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В случае принятия в США законопроекта о выделении Украине, Израилю и Тайваню $95 млрд долларов, агония киевского режима продлится как минимум на год. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, поддержка данного законопроекта в Сенате США практически предопределила его прохождение. Он отметил, что документ будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату Конгресса США и несмотря на то, что в этой палате у республиканцев более чёткая, более критическая позиция, скорее всего, и там его «продавят».

Эксперт обратил внимание на то, что основными сторонниками данного законопроекта являются также крупнейшие американские корпорации, которые лоббируют его принятие. По его словам, достаточно большое количество сенаторов республиканцев, несмотря на то, что бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп чётко противодействует этому проекту закона, выступили в его поддержку.

В случае принятия Конгрессом США данного законопроекта Украине будет выделено порядка 60 млрд долларов. Это очень значительная поддержка, добавил эксперт.

«Могу сказать, что она продлит агонию киевского режима как минимум на год», — высказал мнение Данилин.

Он также обратил внимание на то, что часть жителей США негативно относится к выделению денег Украине, но они ничего не могут с этим поделать, так как принимают решения не они, а политики, которые ими не контролируются.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых. Из $95 млрд Украине предполагается выделить $60 млрд, $14,1 млрд пойдёт на помощь Израилю.

Ранее пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США. По итогам голосования законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Для одобрения законодательной инициативы требовалось как минимум 60 голосов.