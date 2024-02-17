Москва, 17 февраля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. В ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона были нейтрализованы пять украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силами противовоздушной обороны России на подлёте к Воронежу были уничтожены два беспилотника ВСУ. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью 17 февраля на территории Людиновского района была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты семь вражеских беспилотников.