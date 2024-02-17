Киев, 17 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Несколько бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен при отступлении из Авдеевки. Об этом заявил командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учётом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И всё же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен», — сообщил Тарнавский.

Вместе с тем Тарнавский уточнил, что Киев с помощью международных организаций будет способствовать тому, чтобы права украинских военнопленных соблюдались.

Как передавало ИА Регнум, ранее Тарнавский уже сообщал, что несколько украинских военных попали в плен к российским бойцам.

В свою очередь советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные оставляют много брошенных раненых, которых находят российские военнослужащие и которым они оказывают медпомощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, добавил Гагин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, заявил, что это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Перед этим главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

По словам депутата Госдумы России Алексея Чепы, оставление Авдеевки стало моральным поражением для киевского режима. Он назвал этот город знаковым местом, где ВСУ потратили очень много сил.

Президент России Владимир Путин 31 января называл Авдеевку одним из важнейших направлений. Это, по его словам, самый острый и опасный участок борьбы за Россию в зоне специальной военной операции.