Киев, 17 февраля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Украинские подразделения отводятся из города Авдеевки в ДНР для перехода к обороне. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 17 февраля.

AP/TASS Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

«Я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне», — написал Сырский в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

Главком пояснил, что решение обусловлено оперативной обстановкой вокруг Авдеевки. Ещё вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, шли бои.

В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге горящие танки.

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Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские подразделения уже покинули город. Как сообщало ИА Регнум, ранее он заявил, что ВСУ при помощи манёвров оставляют уничтоженные позиции и закрепляются на новых рубежах обороны. Несколько бойцов при отступлении попали в плен.

По словам Тарнавского, решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенные в Авдеевку, назвали боевую обстановку «авдеевским адом». По оценке бойцов ВСУ, им противостоят семь бригад ВС России и воевать приходится «на 360 градусов».