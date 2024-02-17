Главком Сырский приказал подразделениям ВСУ покинуть Авдеевку
Киев, 17 февраля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Украинские подразделения отводятся из города Авдеевки в ДНР для перехода к обороне. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 17 февраля.
«Я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне», — написал Сырский в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).
Главком пояснил, что решение обусловлено оперативной обстановкой вокруг Авдеевки. Ещё вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, шли бои.
В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге горящие танки.
Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские подразделения уже покинули город. Как сообщало ИА Регнум, ранее он заявил, что ВСУ при помощи манёвров оставляют уничтоженные позиции и закрепляются на новых рубежах обороны. Несколько бойцов при отступлении попали в плен.
По словам Тарнавского, решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенные в Авдеевку, назвали боевую обстановку «авдеевским адом». По оценке бойцов ВСУ, им противостоят семь бригад ВС России и воевать приходится «на 360 градусов».