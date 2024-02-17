Москва, 17 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Моральным поражением станет для киевского режима оставление Авдеевки — знакового места, где ВСУ потратили очень много сил. Об этом депутат Госдумы России Алексей Чепа заявил 17 февраля изданию Lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, отступление из Авдеевки вряд ли будет иметь переломное значение для конфликта, но потеря города обернётся для Киева «определённым моральным поражением».

«Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

Ещё вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, шли бои. Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенной в Авдеевку, заявили, что занимают коксохимический завод на северо-западной окраине города. Позже заместитель комбрига Родион Кудряшов сообщил, что местами бригада полностью окружена.