Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом 17 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам», — сказал Столтенберг, выступая на дискуссии о том, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине.

По его словам, отсутствие угрозы объясняется военной мощью НАТО.

По мнению Столтенберга, мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Столтенберг заявил, что альянсу нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.

23 января генсек НАТО заявил, что альянс решил увеличить присутствие у российских границ якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. Он также назвал поддержку Киева одной из задач военно-политического блока.

В этот же день Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников. При этом он уточнил, что НАТО внимательно наблюдает за действиями российской стороны, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналистуТакеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности.