Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы своим странам-членам
Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом 17 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам», — сказал Столтенберг, выступая на дискуссии о том, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине.
По его словам, отсутствие угрозы объясняется военной мощью НАТО.
По мнению Столтенберга, мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Столтенберг заявил, что альянсу нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.
23 января генсек НАТО заявил, что альянс решил увеличить присутствие у российских границ якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. Он также назвал поддержку Киева одной из задач военно-политического блока.
В этот же день Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников. При этом он уточнил, что НАТО внимательно наблюдает за действиями российской стороны, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналистуТакеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности.