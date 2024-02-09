Москва, 9 февраля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Современный мир проходит через период тяжёлого заболевания, он разделён на две части, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за сферу деятельности, другое — более креативное и так далее. Но это всё-таки одна голова», — сказал глава российского государства.

По мнению Владимира Путина, мир должен быть единым, необходимо стремиться к достижению общей безопасности. Только в таком случае в мире восстановится устойчивость и стабильность. Президент России предположил, что некоторого успеха в этом направлении, вероятно, удастся достичь за счёт честной журналистики.

Такер Карлсон опубликовал более чем двухчасовое интервью с Владимиром Путиным, в ходе которого американский журналист задал примерно 60 вопросов, на своём официальном сайте ночью 9 февраля по московскому времени. На востоке США на тот момент был вечер 8 февраля.

Спустя лишь час с момента публикации в социальной сети X видео набрало более 10 миллионов просмотров.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переведённая на русский язык версия интервью будет опубликована на официальном сайте Кремля утром 9 февраля.