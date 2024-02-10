Брюссель, 10 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Организации Североатлантического договора нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.

EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По словам генсека, альянс якобы не стремится к военному конфликту с Россией.

«Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия», — сказал он.

На фоне этого генсек призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.

Столтенберг также выразил мнение, что в случае победы России в противостоянии с Украиной якобы нет гарантий, что не возникнет новых конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января генсек НАТО заявил, что альянс решил увеличить присутствие у российских границ якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. Он также назвал поддержку Киева одной из задач военно-политического блока.

В этот же день Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников. При этом он уточнил, что НАТО внимательно наблюдает за действиями российской стороны, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 января назвал абсурдными утверждения о том, что Швеция, Финляндия и страны Прибалтики якобы могут стать «следующими» после завершения российской специальной военной операции на Украине.