Париж, 16 февраля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля прибыл во Францию, сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Предполагается, что в ходе своего визита Зеленский проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых будут обсуждаться в том числе поставки оружия для ВСУ.

Кроме того, глава киевского режима и президент Франции, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 февраля Зеленский также посетил Берлин. Лидер киевского режима провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и подписал аналогичное соглашение о безопасности.

Долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины охватывает период после потенциального прекращения огня и не предполагает отправки немецких солдат в Киев, заявил Шольц.

Макрон в январе 2024 года объявил, что собирается посетить Киев, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ, а также подписать соглашение о безопасности для Украины. Позднее визит был отменён. По данным ряда СМИ, это было сделано из соображений безопасности.

Также в январе 2024 года соглашение о безопасности было подписано лидерами киевского режима и Великобритании. При этом журналисты отмечали, что Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве употреблял термины «гарантии» и «гарантии безопасности», в то время как премьер-министр Британии Риши Сунак говорил о «заверениях в безопасности».

Времени на попрошайничество у Зеленского остается совсем мало, поскольку из-за отмены выборов на Украине его правовой статус после 20 мая станет как минимум неопределённым, отмечал ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.