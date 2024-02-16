Берлин, 16 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Берлином и Киевом не предполагает отправку немецких военных на Украину.

AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский

В соглашении, опубликованном 16 февраля на сайте правительства ФРГ отмечается, что Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь Вооружённым силам Украины для восстановления территориальной целостности страны и обучать их с целью не допустить будущих нападений.

Также в документе говорится, что военная поддержка со стороны Германии должна использоваться «только в строгом соответствии с Уставом ООН». Берлин также берёт на себя обязательство поддерживать и расширять возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

Кроме того, в соглашении сказано, что ФРГ и партнёры по ЕС и G7 хотят использовать «все законные пути», чтобы доходы от российских активов можно было использовать для поддержки безопасности.

Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил 16 февраля, что прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, у него также запланированы встречи «с партнёрами из Германии и Франции» и подписание новых договорённостей. Зеленский уверяет, что новые встречи могут принести «новые возможности» для Украины, которые позволят завершить конфликт на украинских условиях.

В этот же день стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима подписали двустороннее соглашение о безопасности. Шольц уточнил, что Германия только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

Западная пресса писала, что во время визита в страны Западной Европы Зеленский намерен ускорить выделение военной помощи ВСУ. Кроме посещения Мюнхенской конференции, он собирается побывать в Париже, Берлине и Лондоне.