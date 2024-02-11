Париж, 11 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, что ошеломило украинскую сторону, сообщила 11 февраля французская газета Challenges, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца.

AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

«Всё было хорошо подготовлено. Эммануэль Макрон должен был посетить Одессу, прежде чем отправиться в Киев», — говорится в сообщении.

По информации издания, французский президент планировал посетить Украину 13 февраля с двухдневным визитом. В программе поездки также было подписание соглашения о выделении Парижем средств для Киева. По данным журналистов, ряд украинских дипломатов «упали со стульев», узнав об отмене визита.

Кроме Макрона, поездку на Украину также отложили представители Союза предпринимателей (Medef). Как сообщило издание, новую дату визита французского лидера пока не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон в январе объявил, что собирается посетить Киев, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ. По его словам, он хотел бы обсудить передачу 40 крылатых ракет SCALP и сотен единиц бомб. Также он обещал подписать в Киеве соглашение о гарантии безопасности для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что помощь Евросоюза Украине не изменит хода спецоперации. Он подчеркнул, что СВО продолжится до тех пор, пока не получится достигнуть всех поставленных целей.