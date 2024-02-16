Белгород, 16 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Колотиловка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Известия/Сергей Венявский

«Под обстрел ВСУ попало село Колотиловка Краснояружского района. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно. Подворовой обход территории продолжается», — написал глава области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате ракетного удара по городу погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву на лечение.

СМИ стало известно, что удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire нанёс расчёт, состоявший из радикалов-нацистов украинского подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ терактом и призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ в этой связи. По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт РСЗО Vampire, который наносил удары по Белгороду. Военные киевского режима перемещали систему в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода.