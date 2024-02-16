Белгород, 16 февраля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. До 19 человек увеличилось количество пострадавших после обстрела 15 февраля города Белгорода украинскими боевиками, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что 15 февраля на поезде в Москву были отправлены четыре человека, в том числе два ребёнка.

Пять пострадавших после получения амбулаторной помощи были отпущены домой, в больницах Белгорода остаются десять раненых, состояние двоих тяжёлое, у восьми человек — средней степени тяжести, уточнил губернатор.

Кроме того, повреждения получили 57 автомобилей, после проведения экспертизы владельцы получат компенсации, сказал Гладков. Также сделаны замеры повреждённых окон в жилых домах, потребуется несколько дней для их изготовления и установки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в результате атаки ВСУ на Белгород сильные повреждения получило здание одного из торговых центров, один из снарядов упал на школьный стадион. Погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок.

В Минобороны уточнили, что около 12:30 мск боевики ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов.

В МИД России заявили, что киевские нацисты вымещают злость на мирных гражданах. Теракт в Белгороде вновь высветил преступную роль «коллективного Запада» во главе с США, продолжающего накачивать киевский режим оружием, которое тот обращает против гражданских лиц, подчеркнул также МИД, призвав международное сообщество выступить с осуждением преступления властей Украины.