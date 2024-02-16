Российские военные уничтожили расчёт РСЗО, стрелявший по Белгороду
Военкор Поддубный: ВС России нашли стрелявший по Белгороду расчёт RM-70 Vampire
Москва, 16 февраля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который наносил удары по Белгороду. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале.
По словам уроженца Белгородской области Поддубного, украинские военные перемещали РСЗО в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода. Их в ходе разведки обнаружили военнослужащие из группировки прикрытия границы.
Вечером 15 февраля российские ракетчики нанесли в сторону ВСУ удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс.
«В результате уничтожен расчёт, боевая машина», — сообщил военкор и добавил, что уничтожены и ранены бойцы противника, находившиеся в зоне поражения.
Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание ТЦ на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион. Погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.
По данным Минобороны, около 12:30 мск средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.