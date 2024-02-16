Москва, 16 февраля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который наносил удары по Белгороду. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам уроженца Белгородской области Поддубного, украинские военные перемещали РСЗО в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода. Их в ходе разведки обнаружили военнослужащие из группировки прикрытия границы.

Вечером 15 февраля российские ракетчики нанесли в сторону ВСУ удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс.

«В результате уничтожен расчёт, боевая машина», — сообщил военкор и добавил, что уничтожены и ранены бойцы противника, находившиеся в зоне поражения.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание ТЦ на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион. Погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.

По данным Минобороны, около 12:30 мск средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.