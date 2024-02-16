Москва, 16 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Спонсорам ВСУ в связи с очередным терактом в Белгороде необходимо дать юридическую и моральную оценку, сообщила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.

«А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — написала она в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867711" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание ТЦ на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.