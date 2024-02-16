Захарова призвала дать моральную и юридическую оценку спонсорам ВСУ
Москва, 16 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Спонсорам ВСУ в связи с очередным терактом в Белгороде необходимо дать юридическую и моральную оценку, сообщила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.
«А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — написала она в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание ТЦ на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион.
В результате атаки погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.
Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.