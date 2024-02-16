* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Белгород, 16 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, удар из которой был накануне нанесён по Белгороду, состоял из радикалов националистического украинского подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 16 февраля ТАСС в силовых структурах.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС

«Расчёт РСЗО состоял из радикалов-нацистов подразделения «Кракен», — сказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт РСЗО Vampire, который наносил удары по Белгороду. Украинские военные перемещали РСЗО в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода.

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Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание ТЦ на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ в связи с очередным терактом в Белгороде. По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.