Мелитополь, 16 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не уйдет с освобожденных территорий Донбасса и из Крыма, это согласие с неизбежным, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Гердо/ТАСС

«Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — сказал он «РИА Новости».

Рогов добавил, что политикам западных стран придётся пройти все стадии принятия и признания российского статуса Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

«От отрицания и гнева, через торг к принятию — этот путь должны пройти все западные политики», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Фицо заявил: чтобы урегулировать конфликт на Украине, России необходимо предоставить гарантии безопасности. Также он назвал абсолютно нереальным то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма, и призвал приспособиться к новой реальности.

В конце января Фицо в интервью изданию Teraz заявил, что Братислава преследует цель нормализации отношений с Россией. В связи с этим глава правительства высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет неонацистских движений. Также Путин отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.